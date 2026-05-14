Image: Summit Art Creations / Shutterstock 意外と物騒な話で、｢PCを箱に戻して押し入れに放り込むのがネットの脅威から逃れる唯一の方法｣というコンピュータ・ネットワーキングのテスト問題を思い出しました。1994年、アメリカの数学者であるPeter Shor氏は、主要な暗号方式を破壊する可能性を持つ量子アルゴリズムを開発しました。この｢ショアのアルゴリズム｣が量子ハードウェア上で実現