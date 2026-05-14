アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里のラフな私服姿が話題を呼んでいる。大谷は１４日までに自身のインスタグラムを更新。「栄で友達とごはん行ったよ名古屋と大阪イベントの日の写真たちカラコンはツインテールの日はゼロスピンムーンサイドポニーの日はゼロスピンスター」とつづり、ツインテール姿を公開。肩をチラリと見せたパーカーにスウェット、サンダル姿のラフなコーディネートや、衣装