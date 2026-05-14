ドル円のピボットは１５７．８３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値157.97高値157.99安値157.54 158.58ハイブレイク 158.28抵抗2 158.13抵抗1 157.83ピボット 157.68支持1 157.38支持2 157.23ローブレイク ユーロ円 現値184.79高値185.05安値184.58 185.50ハイブレイク 185.28抵抗2 185.03抵抗1 184.81ピボット 184.56支持1