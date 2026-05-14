きょうの為替市場は膠着した値動きが続く中、ドル円は１５８円台を試す動きが出ている。ただ、不透明なイラン情勢や原油高・インフレなど手掛かり材料はそれなりにあるものの、為替市場は方向感がない。 イラン情勢に出口が見えない中、原油高・ドル高の気配はあるものの、今度はＥＣＢや英中銀に利上げ観測が高まっており、ドルも上に行きづらい状況。 一方、ドル円も円安ムードが続いており、上値を追いやすい