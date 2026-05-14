毎日使うタオルの話題です。「一枚で二役」の多機能タオルや、異業種の企業が開発した「なるほど〜！」な品も。意外とタイミングに迷うタオルの「替え時」もプロに聞きました。【写真を見る】どうなってるの？ 1枚で髪と素肌を拭き分けられるタオルタオル進化 “驚き速乾” “異業種参入” ネーミングも秀逸！山形純菜キャスター：タオルで有名な今治タオルから新たな商品が登場しました。【ハートウエル「モウカワ