アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が、北京で首脳会談を行いました。世界が注目した首脳会談で両首脳は、互いに「親密さ」をアピールしました。【写真を見る】子どもたちに歓迎されるトランプ大統領満面の笑みで手を叩く姿も…予定よりも45分オーバーの「米中首脳会談」井上貴博キャスター:トランプ大統領が中国を訪問するのは9年ぶりで、習近平国家主席との会談は7回目になります。今回の米中首脳会談は、予定よ