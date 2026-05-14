ブライトンは14日に定例会見を行い、ファビアン・ヒュルツェラー監督が出席した。9日に負傷した日本代表MF三笘薫の容態に言及。2試合を残したリーグ戦について「今シーズンは不在になる」と述べた。英『BBC』が伝えた。三笘は9日のプレミアリーグ第36節・ウォルバーハンプトン戦で先発すると、後半10分に負傷。走りながら浮いたボールを処理した直後、左太もも裏付近の臀部に近い部分を押さえて倒れ込んだ。ピッチ内でドクター