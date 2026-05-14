映画『正直不動産』(5月15日公開)で、同シリーズの世界に新たに加わるKEY TO LIT岩崎大昇(※崎はたつさき)。もともと作品のファンだったと話す岩崎は、コメディーとしてのおもしろさと、不動産の知識が自然と身につく独自の魅力にひかれていたという。そんな今作で演じるのは、「いろんな面を持っているけれど、根っこはすごく愛せるキャラクター」と表現するヒロト。劇中の重要な要素となる歌唱シーンでは、弾き語りを徹底的に練