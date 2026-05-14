ボートレース蒲郡の「ＶＳ第３戦ムーンライトプリンセス決定戦」は１４日、予選３日目が行われた。寺島美里（３６＝東京）は１Ｒ、チルトを１度に跳ねて５コース発進。コンマ１５のスタートを決め、１Ｍはまくり差しは決まらなかったが２着でゴール。初日のイン戦は４着に敗れたが、ここまで４走４、２、２、２着とし得点率は７・２５、１１位で予選最終日を迎える。タッグを組む５０号機は「普通に戦ったら勝てない、通用