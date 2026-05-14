立憲民主党の小西ひろゆき参院議員が13日にX（旧 Twitter）で、同日の参院本会議で高市早苗首相に対し、高市陣営が選挙時に他候補者をおとしめる内容の動画の作成と拡散を依頼していた疑惑について追及したことに言及。高市首相が「ずっと不機嫌でした」と指摘した。 「週刊文春」（文藝春秋）が報じたこの問題。高市首相陣営が総裁選や衆院選時に他候補者をおとしめる内容の動画の作成を依頼していたとされるものだが、高市首相