hitomiの新曲「Tokey-Dokey」が、20日に配信リリースされることが決定し、あわせてジャケットビジュアルが解禁された。【画像】hitomi「Tokey-Dokey」ジャケット同曲は、レーベルメイトのロックバンド・Nikoんが楽曲提供した作品。中京テレビ・日本テレビ系全国ネットドラマ『鬼女の棲む家』（毎週水曜深夜24：24）の主題歌となっている。ドラマが描く、1人の主婦の暇つぶしが社会を動かしてしまうという万能感や快楽、そ