政府の地震調査委員会の会合後、記者会見する小原一成委員長＝14日午後、東京都千代田区政府の地震調査委員会は14日、定例会合を開いた。4月20日に青森県で最大震度5強を観測した地震の翌日以降、約10日間かけて岩手県の観測点が東方向に約2センチ変動するなど、同県を中心に地面がゆっくり動き続ける「余効変動」と考えられる水平変動があったことを明らかにした。また同県の一部の観測点で東方向に約9センチの変動と約1セン