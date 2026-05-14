中国を国賓として訪問中のアメリカのトランプ大統領は14日、習近平国家主席を、9月24日にワシントンのホワイトハウスへ招待すると明らかにしました。トランプ大統領は、北京の人民大会堂で開かれた国賓晩さん会で挨拶し、習近平国家主席を「友人」と呼んだうえで、「米中関係は世界史上、最も重要な関係のひとつへと発展した」と訴えました。トランプ大統領：9月24日にホワイトハウスへ習氏と夫人をお招きできることを光栄に思い、