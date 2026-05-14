俳優の高橋文哉さん（25）の主演映画『ブルーロック』（8月7日公開）に、富本惣昭さん、三浦獠太さんらが出演することが発表されました。累計発行部数が5000万部超え（講談社調べ）の人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』。日本をワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するためのプロジェクト“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生たちが生き残りをかけてサバイバルを繰り