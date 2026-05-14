ウクライナの裁判所は、ゼレンスキー大統領の元側近で資金洗浄の疑いで捜査を受けているイエルマーク前大統領府長官に対し、60日間の勾留を決定しました。ウクライナ高等反汚職裁判所は14日、イエルマーク氏に対して60日間の勾留を決定したと発表しました。その上で、裁判所は保釈金を1億4000万フリブニャ、日本円で約5億円に設定しました。保釈金が納付された場合には、パスポートなどの渡航書類の提出や電子監視装置の装着などを