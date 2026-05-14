友人やパートナーなどとの「金銭感覚の違い」というのは、お金の使い方のみならず、お金の扱い方にも表れる。「何かが違う」と思うと、一緒に行動するのがつらくなることもあるだろう。とはいえ、相手が悪いわけでもないから、よけいモヤモヤしてしまうのかもしれない。【マンガ】パートから正社員になった妻に「家計の見直し」を提案したら…衝撃を受けた妻の稼ぎと本音割り勘にアバウトな友人自分がお金に細かい人間なのだろうか