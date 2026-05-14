韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは5月13日、自身のInstagramを更新。おなかがちらりと見えるコーディネートを披露しました。【写真】TWICE・モモ、美脚＆腹チラコーデ「so pretty」モモさんは「ミュウミュウ銀座店は、再オープンを記念して、本日ダンスホール新世紀にて『Miu Miu Jazz Club』を開催します」と英語でつづり、7枚の写真と1本の動画を公開しました。グレーのノースリーブとスカートのセットアップにブ