NVIDIAはこのほど、対象製品を購入すると『007 ファースト・ライト』が付属するバンドルキャンペーンを開始した。6月10日まで実施されており、7月8日までに引き換える必要がある。対象GeForce RTX 50 シリーズ購入で『007 ファースト・ライト』が付属するバンドルキャンペーンNVIDIA GeForce RTX 5090、5080、 5070 Ti、5070、5060 Ti 搭載のデスクトップPCやグラフィックスカード、またはGeForce RTX 5090 Laptop GPU、RTX 5080 L