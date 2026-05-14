昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新ショットを公開した。１４日にインスタグラムを更新し、黒のカーディガンにデニムパンツを合わせたコーディネートでポーズを取る写真を載せた紀平。大人っぽい雰囲気にイメージを変え、ツヤツヤと輝くロングの美髪を披露している。この投稿にフォロワーからは「めっちゃ可愛い〜」「超絶はちゃめちゃダントツかわいい」「ホント可愛くて…美