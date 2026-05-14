ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が、オフショットを公開した。１４日のインスタグラムにスニーカーを履きこなす写真を複数枚アップ。グレーのトレーナーに太もも丈のスポーツウェアを合わせたコーディネートでは、さすがアスリートといえる筋肉がガッチリとついて引き締まったふくらはぎや太ももを披露している。この投稿にフォロワーからは「沙羅ち