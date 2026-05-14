◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ信濃グランセローズ５―６巨人３軍（１４日・しんきん諏訪湖スタジアム）巨人３軍は１４日、午後６時開始のナイターでＢＣリーグの信濃戦に臨み、６―５で接戦を制した。同点の９回２死三塁、川原田純平内野手が北村流音内野手の代打で登場。カウント２―２から外角速球をとらえて右中間に決勝の適時三塁打を放った。「いい準備をして打席に入ることができたので、追い込まれても冷静に打つこ