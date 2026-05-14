テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが手作り弁当を公開した。１４日に自身のインスタグラムを更新し「・手作りのり弁」と書き始め、手作り弁当の写真を公開。「特別な材料は使っていないのに、ご馳走海苔の下にもロマンを隠しています。味付けおかかに、海苔は二段“これでいい”じゃなくて“これがいい”のり弁※足りないのが嫌なので、お弁当箱はＬサイズです笑」とつづり、卵焼きなどの総菜がのったのり弁の写真を公開し