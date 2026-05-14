ランジェリーブランドRAVIJOUR（ラヴィジュール）から、2026年の新作スイムウェアコレクションが登場♡“セクシーに生きる Just be yourself”をテーマに、自分らしさを引き立てる洗練されたデザインがラインアップしました。大人気のコルセットビキニには新色が加わり、さらに女性らしいシルエットを叶えるワンピースも登場。ビーチやプールだけでなく、リゾートシー