9人組グループ・Snow Manの最新曲『BANG!!』が、14日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、上昇率363.2%で1位を獲得しました。『BANG!!』は、4月29日リリースで、同日に公開されたメンバーの目黒蓮さん（29）が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌となっています。音楽番組などへの出演が続き、5月4日からは各種音楽配信サイトでの配信が開始されていました。本作は、Snow Man初のトリプルA面シングルのう