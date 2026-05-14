東南アジアで日本人などによる児童買春が問題化するなか、インドネシアの警察当局は、SNSで少女の買春を示唆する日本人の投稿が拡散しているとして、捜査に乗り出しました。現地の日本大使館も、違法行為を慎むよう警告しています。インドネシアメディアによりますと、現地の警察当局は11日、首都ジャカルタなどで日本人が児童買春に関与した疑いがあるとして捜査していると明らかにしました。SNS上で日本人男性らのグループが少女