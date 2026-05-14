今回のテーマは「せっかくの連休なのに夫がいるだけで家のなかが暗くなる」という、非常に切実で心苦しい内容です。外は晴天、子どもたちは元気。それなのにパパのご機嫌を損ねないようにと必死に空気を読み、不機嫌を察して隣に座る子どもたち。そんなわが子の姿に「申し訳ない」と自分を責めてしまうママの孤独感たるや……。『旦那がいると家のなかが暗くなります』三連休を過ごして、投稿者さんはあることを痛感しました。それ