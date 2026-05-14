1450km走れる新パワートレイン搭載！仏ルノーは2026年5月5日、ブランドを代表する主力コンパクトカー新型「クリオ（日本名：ルーテシア）」のラインナップに、新たなパワートレイン「Eco-G 120 hp EDC」を追加し、フランス本国で受注を開始しました。2026年5月現在、日本で販売されているルーテシアはフルモデルチェンジ前（第5世代）のデザインとなっていますが、今回欧州で新仕様が加わったのは、2025年9月8日に世界初公開さ