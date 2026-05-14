ハルノ晴『あなたがしてくれなくても Another story』15巻が、5月14日に双葉社より発売された。本作の完結後を描くアフターストーリーとなる新刊で、これを記念して電子コミックサービス「LINEマンガ」にて本編14巻分の全話無料公開キャンペーンが実施される。 【写真】ハルノ晴『あなたがしてくれなくても』無料キャンペーン キャンペーンは5月14日から5月16日23時59分までの3日