オレはキョウゴ。嫁のカナエとは職場結婚で、妊娠するや否や、カナエは「つわりで体調が悪い」と言って何もしなくなった。母さんに相談したら、「ぐうたらな嫁だ」と言われ、オレもそうだと思い込んでいた。仕事から帰るたび、カナエに冷たく当たった。そうすればカナエが働くと思っていたんだ。だけどある日、カナエは突然家を出ていった。そしてそのまま一度も顔を合わせることもなく離婚が成立。職場でも悪評が立ち、いたたまれ