俳優の松たか子さん（48）が現地時間13日、フランスで開催されている第79回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに登場。主演作の公式上映後に行われた囲み取材で、初参加となったカンヌへの思いを明かしました。■初めてのカンヌは「華やかなエネルギーをすごく感じました」松さんは、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に選出されている主演作『ナギダイアリー』（9月25日全国公開）の、ワールドプレミアとなる公式