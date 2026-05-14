クラシックの発声でポップスを歌うクラシカル・クロスオーバーの多国籍４人組コーラスグループ、イル・ディーヴォが１４日、２年半ぶり９回目の来日公演を東京国際フォーラムホールＡで行い、エレガントなハーモニーで４０００人の観客を魅了した。日本語が堪能なテノールのデイヴィッド・ミラー（５３＝米国）は「東京の皆さんこんばんは！僕たち合わせてイル・ディーヴォです！今夜は今までと違った感じがする音楽の旅へと