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米１０年債利回りは４．４４３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（日本時間21:42）（%） 米2年債 3.963（-0.017） 米10年債4.443（-0.026） 米30年債5.006（-0.028） ドイツ3.056（-0.044） 英国5.022（-0.043） カナダ3.533（-0.040） 豪州5.018（-0.044） 日本2.622（+0.042） ※米債以外は10年物