◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は東同４枚目・大栄翔（追手風）を下し、連敗を３で止めて２勝目を挙げた。相手の突っ張りをしのぎながら前に出て、もろ差しから体を密着。下手投げで崩し、背中を向かせて送り出した。「回転のいい突っ張りをさせないようにした。最近負けている割には落ち着いていた」と振り返った。３連敗は初土俵から１３場所目で初めてだった。「めちゃ