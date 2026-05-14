４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮが、雰囲気ガラリの美女姿を披露した。１４日に自身のインスタグラムを更新し「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれたこのルックがとても大好きｊａｚｚの生演奏を聴きながらのディナーは本当に特別で贅沢な時間でした。」とテンションアップ。ＫＡＮＯＮは黒髪ロングのストレートヘアがトレードマークだが、この日は後ろでまとめた