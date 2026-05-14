元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が夫婦ショットを公開した。１月７日にボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規との結婚を発表した松井。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日は ＃愛犬の日 ということで飛騨高山に遊びに行った日のりっぷくんは時々人間みたいな動きをします」とつづり、辻本と愛犬とのプライベートショットを載せた。この投稿にフォロワーからは「なんて幸せな写真