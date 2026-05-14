俳優の梅沢富美男が１４日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。自身の俳句を夏井いつき先生に激賞され、笑顔を満開にする一幕があった。この日の「俳句査定」に特別永世名人として出演の梅沢は今回のお題「部活動」のもと、「夏空へ一打塩吹く野球帽」との一句を披露。「私たちの野球をやってた頃っていうのは監督が『水飲むな！』とか、そういう時代でした。私は体は小さかったんですけど、腕力があ