豆腐とツナで簡単に作れる「おとし揚げ」 一年を通してリーズナブルに手に入り、常に家計の味方である豆腐。今回は豆腐一丁とツナ缶で簡単に作れるボリューム満点の「おとし揚げ」レシピをご紹介します。お肉の代わりに豆腐を使うため、ヘルシーかつ節約できるのもうれしいポイントです。 材料をしっかり混ぜスプーンで落としながら揚げる 1. 人参と玉ねぎをそれぞれみじん切りにし、塩コショウを振ってから炒めます。塩コショ