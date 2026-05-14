１２日、四足歩行ロボットを操作する児童ら。（杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社杭州5月14日】中国浙江省杭州市銭塘区の啓成実験学校で12日、人工知能（AI）と四足歩行ロボットに関する国際交流・展示イベントが開かれた。参加した100以上のチームがロボットによる障害物競走を実演した。１２日、障害物競走に出場した四足歩行ロボットを操作する杭州市余杭区未来科技城海曙小学校の児童。（杭州＝新華社記者／黄宗治）１２日