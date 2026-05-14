大手化学メーカー住友化学の水戸信彰社長は、ナフサの調達について、6月までの見通しが立ち、生産に必要な量は確保できているとの認識を示しました。住友化学の水戸社長は、中東情勢の影響で高騰しているナフサについて、全社一丸となって安定調達に取り組み、「おおむね6月までメドが立った」と話しました。水戸社長は、生産に必要な量は確保できているとして、「今のところ直ちに大きなリスクがあるという風には考えていない」と