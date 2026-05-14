俳優の土屋太鳳さん（31）が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた、「映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』みんなで冒険へ！出発イベント」に、アンパンマンの声を務めている戸田恵子さん（68）とともに登壇。アンパンマンへの深い愛と、戸田さんとの絆を明かしました。映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（6月26日公開）でゲスト声優を務めた土屋さん。「小さい時からア