無類の愛妻家？ どこがだー！本当に愛妻家だったとしたら「帝王切開で楽をした」なんて言葉は出てこないですよ。このあとも自分は何も手伝わないのに「おむつ替えろ」「コーヒー淹れろ」とあれこれ命令…。妻の反論する気力を奪っていき…!?>>【まんが】俺は妻の体調不良を許さない(ウーマンエキサイト編集部)