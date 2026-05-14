ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』から、豪華ゲスト情報が到着。5月21日（木）放送の第6話に、永尾柚乃がゲスト出演。話題を呼んだドラマ『誘拐の日』（2025年）に続き、またしても誘拐される少女を演じる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『誘拐の日』では、身に覚えのない殺人容疑をかけられてしまったマヌケな誘拐犯とともに、犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる天才少女・凛を演じた永尾。彼女が今回も、自