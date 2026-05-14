サロンを脱退した女性▶▶この作品を最初から読む「みんなで幸せになろう」美しいエピソードに隠された嘘と真実。オンラインサロンの主宰は「いい人」？ それとも「悪魔」？主宰するオンラインサロンに4桁のメンバーが集まる人気エッセイスト・中井ルミン。彼女は理知的で優しい人柄や、過去の感動的なエピソードに注目が集まり、多くの人が心酔。ファンだけでなく地元の同級生の家族や元夫、仕事仲間からも「地元の誇り