戸部田誠（てれびのスキマ）とつやちゃんによる『星野源論』が、6月17日に新潮新書より刊行されることが発表された。 【写真】『星野源論』書影を見る 本書は、音楽家・俳優・文筆家として多岐にわたる活動を展開してきた星野源の全体像に、二人の論者が「芸能史」と「音楽批評」の両面から迫る一冊。昨年6月にソロデビュー15周年を迎えた星野は、卓抜なアイデアと創造力で比類なき地平を切り拓いてきた一方、その表現