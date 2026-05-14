うちの子犬好きなので▶▶この作品を最初から読むコロナ禍をきっかけに、愛犬との思い出をマンガにしてSNSに投稿し数々の話題を呼んだのは、九州在住のヨシモフ郎さんです。ヨシモフ郎さんはお父さんが自称「動物嫌い」で、幼い頃から犬を飼うことを反対されていたんだそう。しかしとある日、親戚の犬・シロを預かったのがきっかけで、犬を飼う少しの自信と大きな勇気が持てたといいます。『動物と「家族」になるって、