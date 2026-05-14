中国のSNS・小紅書（RED）に11日、「日本人はなぜ麺とコメを一緒に食べるのか」との投稿があった。投稿者は、江蘇省蘇州市の日本料理店で食べたそばと牛丼のセットの写真をアップ。「これで59元（約1300円）ならそこまで高くない。麺にコメまで付いていて、食べ過ぎなくらいおなかいっぱいになった」としつつ、「でも、この組み合わせはさすがに不思議すぎる」とつづった。この投稿に、中国のネットユーザーからは「（牛丼と油そば