「ＤｅＮＡ０−０中日」（１４日、横浜スタジアム）両軍１点が遠くスコアレスドローとなった。中日は四回、１死満塁の絶好機だったが、石川昂、土田が連続三振。十一回は１死一、二塁でボスラーが二ゴロ併殺打に倒れ、得点を奪えなかった。６番・三塁で出場した石川昂の３三振を含めて、チームで計１６三振を喫した。投手陣は先発マラーが７回４安打無失点と力投し、リリーフ陣も無失点でつないだ。十二回は先頭宮崎が放っ