4回、2死満塁のピンチで中日・土田（右）を空振り三振に仕留めたDeNA・入江＝横浜投手戦の末に延長十二回、0―0で引き分けた。DeNAは入江が6回を2安打無失点、中日はマラーが7回を4安打無失点と好投。救援陣も互いに譲らなかった。DeNAは三回2死三塁、中日は四回1死満塁の好機を生かせず。