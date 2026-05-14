元宝塚歌劇団星組トップスターの瀬戸内美八が１４日、大阪市内で、朗読歌劇「心中・恋の大和路」（７月２〜３日、・兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール）の取材会に出席した。近松門左衛門の「冥途の飛脚」を題材にした宝塚歌劇の名作。１９７９年の初演時には瀬戸内が主演を務め、在籍中と退団後を含め５度、忠兵衛役を演じた。４７年後に朗読劇に。忠兵衛役について「自分の分身。いちずなところ」と魅力を語る。「これ