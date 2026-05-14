Image: KaraSeed Ltd こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。普通には絶対に見えない世界を覗いてワクワクしてみませんか？そんな知的好奇心を簡単に刺激できるのがスマホカメラ用の追加レンズ「ミクロハンターキットX250P」。光学250倍＆偏光式で普通の顕微鏡では透明にしか見えない結晶や鉱物を手軽かつ色鮮やかに映し出してくれるサイエンスガジェ